Putin will die russische Armee vergrößern

Ein neuer Beschluss verrät: Das russische Militär soll um 137.000 Soldaten erweitert werden.

Ab 2023 will Putin insgesamt zwei Millionen Menschen in der Armee haben. Über eine Million wären davon Soldaten, die Wehrdienst leisten. Die restlichen Angehörigen im Militär sind das sogenannte Zivilpersonal, also zum Beispiel Angestellte in der Verwaltung.

Viele Verluste in der Armee?

Russland selbst behauptet, dass im Krieg gegen die Ukraine alles "nach Plan" läuft. Experten sehen das aber anders. Sie sagen, dass Russland nur schleppend vorankommt und wahrscheinliche hohe Verluste in den eigenen Reihen hat. Offizielle Infos zu Verletzten und Toten gab es von Russland schon lange nicht mehr.