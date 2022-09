Darum beruft Russland mehr Soldaten ein

Russland ist im Krieg gegen die Ukraine gerade eher auf dem Rückzug. Jetzt reagiert Präsident Putin.

Wladimir Putin hat die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angeordnet. Das bedeutet, dass Reservisten ins Militär eingezogen werden. Die Mobilmachung von 300.000 Menschen startet heute, sagte Putin in einer Fernsehansprache.

Putin will damit die Personalprobleme an der Front in der Ukraine lösen - das heißt, er will mehr Soldaten dorthin schicken. Das wird als Reaktion auf die Rückeroberungen der Ukraine in den letzten Wochen verstanden. Wie viele russische Soldaten im Krieg gestorben sind, ist nicht bekannt. Russland spricht von knapp 6.000, die Ukraine sagt, es seien 55.000.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von fast allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Wie reagiert Deutschland?

Vize-Kanzler Robert Habeck nannte die Teilmobilmachung einen "schlimmen und falschen Schritt". So würde der Krieg nur weiter eskalieren. Die Bundesregierung werde beraten, wie sie darauf reagiert, sagte Habeck.

"Abstimmung" in ukrainischen Regionen

Außerdem kündigte Putin an, die "Abstimmungen" in den russisch-besetzten Gebieten der Ukraine zu unterstützen. In den Regionen Luhansk, Donezk und Cherson soll die Bevölkerung abstimmen, ob sie Russland beitreten will.

