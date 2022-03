Militärexperte: "Wir stehen NICHT vor einem Atomkrieg"

Russlands Präsident Putin droht mit Atomwaffen. Experten sehen darin Taktik, aber keine akute Gefahr für einen Atomkrieg.

Wie weit wird der Russland-Ukraine-Krieg noch eskalieren? Die Frage wurde für viele noch ernster, nachdem der russische Präsident am Sonntag diesen Satz live im Fernsehen gesagt hat: "Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen."

Was ist damit gemeint?

Mit "Abschreckungskräften" sind mehrere Truppen gemeint, die andere Länder von einem Angriff auf Russland abhalten sollen - auf dem Land, in der Luft oder auf den Meeren. Diese Truppen sind mit Raketen und Atomwaffen ausgerüstet.

Droht ein Atomkrieg?

Experten sind sich im Moment einig: Russland hat zwar Atomwaffen. Aber: Ein Atomkrieg ist sehr unwahrscheinlich. Carlo Masala ist Militärexperte an der Universität der Bundeswehr in München und sagte am Sonntag:

Wir stehen nicht vor einem Atomkrieg, das muss man sehr deutlich sagen.

Ähnlich sieht das auch Dan Smith vom Friedensforschungsinstitut Sipri. Er sagte: "Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg eine wahrscheinliche Folge dieser Krise ist."

Ein Grund dafür könnte sein: Die Ankündigung von Putin ist eine Taktik, um andere Länder davon abzuhalten, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die russischen Truppen langsamer in der Ukraine vorankommen, als es vermutlich geplant war. Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte am Sonntag, dass Putins Ankündigung auch damit etwas zu tun hat, dass "der schnelle Marsch durch die Ukraine gestoppt wurde".

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Russland: Gefahrstufe zwei von vier

Militär-Experte Masala erklärte, dass das russische Alarmsystem vier Stufen hat. Aktuell gilt Stufe zwei. Das sei noch weit entfernt von einer konkreten Bedrohung, dass Atomwaffen abgefeuert werden, so Masala.

Atomschlag in Ukraine auch für Russland gefährlich

Ein anderer Grund: Die Ukraine ist zu nah an Russland dran. ARD-Brüssel-Korrespondentin Gudrun Engel erklärt: Die Ukraine grenzt direkt an Russland. Deswegen wäre ein Atomschlag quasi auch ein Angriff auf das eigene Volk und auf das eigene Staatsgebiet.

Dennoch: Ein Restrisiko bleibt. Davor warnte auch die deutsche Verteidigungsministerin.

"Wir erleben, dass den Worten, den sehr martialischen Ankündigungen, auch Taten folgen."

Kommt der Krieg auch nach Deutschland?