Putin gibt den Befehl für Militäroperation!

Der russische Präsident Putin hat den Einsatz seines Militärs in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet.

Der russische Präsident Wladimir Putin gab sein Entscheidung in einer TV-Ansprache in der Nacht bekannt.

Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen.

Zuvor hatten die Anführer der Separatisten in den beiden Regionen Luhansk und Donezk Russland um militärische Hilfe gebeten.

Putin forderte in der TV-Ansprache von der ukrainischen Armee, die Waffen niederzulegen. Sollte es zu Einmischungen in den russischen Einsatz kommen, so drohte er mit Vergeltung.

Keine Chance für Frieden?

Während Putins Ansprache fand eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats statt. UN-Generalsekretär António Guterres forderte von Putin, dass er die Ukraine nicht angreift.

Präsident Putin, stoppen Sie Ihre Truppen, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance, zu viele Menschen sind bereits gestorben.

US-Präsident Joe Biden hat die Militäroperation kurz danach als „ungerechtfertigten Angriff“ verurteilt.

Ausnahmezustand!

In der Ukraine gilt seit Mitternacht ein Ausnahmezustand. Den hatte die Regierung dort beschlossen. Damit sind unter anderem Ausgangssperren möglich. Menschen können aufgefordert werden, ganze Orte zu verlassen und Kontrollen von Personen sind einfacher möglich.

Ist das jetzt ein Krieg in der Ukraine? Der militärische Angriff von Russland in der Ukraine ist nach dem internationalen Völkerrecht kein Krieg. Zu einem Krieg gehört demnach ein bewaffneter Kampf und eine Kriegserklärung. Im Fall der Ukraine und Russlands gibt es diese Kriegserklärung nicht. Deshalb sprechen wir von einem bewaffneten Konflikt oder einem Angriff.

Diese Folgen hat der Krieg für alle in Deutschland