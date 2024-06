Stell dir vor, du willst nur mal eben dein Handy aufladen - aber es kommt einfach kein Strom aus der Steckdose.

Genauso ist die Situation gerade in der Ukraine: Nach heftigen russischen Angriffen muss dort in dieser Woche der Strom immer wieder abgeschaltet werden. Vor allem am Morgen und am Abend werden die Menschen auf Strom verzichten müssen, sagte der Chef des ukrainischen Energieversorgers Ukrenergo. Es handle sich um eine "Notfallmaßnahme".

Warum muss der Strom in der Ukraine abgeschaltet werden?

Das hat verschiedene Gründe:

Zum einen wurden bei russischen Angriffen Wasser- und Heizkraftwerke beschädigt. Dort werde deshalb weniger Strom produziert.

Zum anderen müssen laut dem Energie-Chef aktuell unbedingt zwei Reaktoren in Atomkraftwerken repariert werden. Auch da kann weniger Strom produziert werden.

Noch ein Grund: In der Ukraine soll es diese Woche heiß werden (über 30 Grad). Deshalb werde wahrscheinlich mehr Strom durch Klimaanlagen verbraucht.

Deshalb hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu aufgerufen, möglichst wenig Strom zu verbrauchen.

