Das hilft dir, mit der aktuellen Situation besser umzugehen!

Seit einigen Tagen ist Krieg in der Ukraine. Diese Tipps machen dir den Umgang damit vielleicht einfacher.

Du willst dich über den Russland-Ukraine-Krieg informieren und immer wissen, was wirklich dort los ist? Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber: Bei dem, was da gerade passiert, kann das auch überfordern. Vielleicht geht es dir gerade nicht so gut und du hast auch Angst, wie es für dich und deine Familie weitergehen soll. Wichtig ist: Damit bist du nicht alleine!

Das kannst du tun:

Deshalb gibt es hier ein paar Tipps, wie du mit dem Russland-Ukraine-Konflikt besser umgehen kannst.

Informiere dich bei seriösen Quellen!

Wenn du News zum Russland-Ukraine-Krieg haben willst, dann nutze Quellen, die Infos prüfen und nur richtige Nachrichten verbreiten. In Deutschland sind das zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien. NEWSZONE ist auch ein Teil davon, denn wir gehören zum SWR und DASDING. Die neusten Infos findest du immer hier oder auf Instagram.



Du kannst dich aber natürlich auch bei unseren Kollegen informieren. Auf Instagram gibt es die @news_wg. Die tagesschau findest du beispielsweise auch auf TikTok. Dort gibt es immer wieder Updates zum Russland-Ukraine-Krieg.

Verbreite keine Fake News!

Glaube nicht alles, was gerade auf Instagram, TikTok und Co. gepostet wird. Bei vielen Videos handelt es sich um Fake News. Es sind alte Aufnahmen oder Videos, die gar nicht in der Ukraine gemacht wurden.

Manchmal kannst du solche Fakes ganz einfach selbst enttarnen. Auf TikTok und bei Insta-Reels kannst du zum Beispiel immer den Originalton von Videos checken. Sollten dort dann verschiedene Videos auftauchen, kannst du davon ausgehen, dass das Video nicht echt ist. Bei Fotos kannst du die Rückwärtssuche bei Suchmaschinen nutzen. Es gibt auch Tools, die die sogenannten Metadaten checken. Dann wird dir angezeigt, wann und wo das Bild oder Video wirklich aufgenommen wurde.

Mach auch mal eine Pause!

Auch wenn es wichtig ist, sich zu informieren, solltest du zwischendurch abschalten. Setze dir zum Beispiel bestimmte Timeslots, in denen du News checkst. Außerhalb dieser Zeit kannst du dich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigen.

Spreche mit anderen darüber!

Sollte dich etwas beschäftigen, dann sprich mit deinen Freunden, Kollegen oder Eltern darüber. Du kannst auch vorschlagen, dass ihr in der Schule über den Russland-Ukraine-Konflikt diskutiert. Solltest du mit niemandem reden wollen, den du kennst, dann kannst du Experten anrufen:

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Zeige, dass es dich beschäftigt!

Um deine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, kannst du auf Demonstrationen gehen. Gerade finden die fast in jeder Stadt statt. Ihr könnt auch an Organisationen spenden, die den Menschen in der Ukraine helfen. Hier gibt's Infos, was du alles machen kannst:

