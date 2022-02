Ukraine-Krise: Das ist in der Nacht passiert

Die USA und Kanada haben reagiert. Sie wollen mehr Soldaten nach Europa schicken.

In diesem Artikel fassen wir für dich kurz zusammen, was in der Ukraine-Krise in der Nacht passiert ist. Was Auslöser der aktuellen Lage ist, haben wir hier und hier berichtet.

Die wichtigsten Ukraine-News aus der Nacht

Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Wirtschaftsminister Robert Habeck halten auch einen endgültigen Stopp der Gas-Pipeline Nord Stream 2 für möglich. Das haben Sie in der ARD gesagt. Gestern wurde zunächst ein vorläufiger Stopp angekündigt.

Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt den Anspruch der Separatisten in der Ostukraine auf deutlich größere Gebiete an, als sie bisher kontrollieren. Das könnte zu weiteren Kämpfen mit ukrainischen Truppen führen.

Die USA und Kanada haben Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die Wirtschaftsstrafen betreffen unter anderem zwei russische Banken und Amerikaner sowie Kanadier, die Geld in Russland in Form von sogenannten Staatsanleihen anlegen wollen. Das ist nun verboten. Außerdem schicken beide Staaten mehr Soldaten und Ausrüstung nach Europa.

Die EU will ebenfalls mit Sanktionen reagieren. An der Umsetzung wurde nach französischen Angaben in der Nacht gearbeitet. Sie sollen heute endgültig beschlossen werden. Strafen sollen für Mitglieder des russischen Parlaments gelten, außerdem sind Wirtschaftsstrafen geplant.

