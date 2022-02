Neue Warnungen, Vorwürfe und ein Atomwaffentest

Die Lage in der Ukraine-Krise scheint wieder gefährlicher zu werden. Die USA warnen. Russland kündigt einen Atomwaffentest an.

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als könnte sich die Situation im Ukraine-Konflikt entspannen. Russland kündigte an, einige Truppen von der Grenze abzuziehen. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Videos, die das beweisen sollen. Ob diese echt sind, ist unklar.

Das Verteidigungsbündnis vieler westlicher Staaten, die NATO, sagte danach, dass man keine Beweise für einen Truppenabzug sehen würde. Im Gegenteil: Russland würde mehr Truppen schicken, erklärte die NATO.

USA warnen erneut vor Angriff durch Russland

Die USA haben nun erneut vor einem Einmarsch von Russland in die Ukraine gewarnt. Nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken könnte Russland einen Vorwand für einen Angriff suchen und ihn dann nutzen.

Russischer Atomwaffentest am Samstag

Russland wiederum sagte in den vergangen Tagen immer wieder, dass es keinen Angriff plane, und machte gleichzeitig der NATO und der Ukraine Vorwürfe, dass sie provozieren würden. Jetzt hat Russland angekündigt, dass es am Samstag seine Atomraketen testen will. Der Test sei schon länger geplant gewesen, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Kämpfe im Osten - Ist das der Vorwand?

Im Osten der Ukraine wird aktuell offenbar wieder stärker gekämpft. Dort stehen sich Kämpfer, die sich näher mit Russland verbunden sehen, und ukrainische Truppen gegenüber. Der ukrainische Verteidigungsminister sagte aber, dass eine größere Eskalation eher unwahrscheinlich sei.

Droht ein Krieg in Europa?