Russland verbietet deutschen Sender - was steckt dahinter?

Russland hat dem deutschen Auslandssender "Deutsche Welle" (DW) ein Sendeverbot erteilt. Das sorgt für viel Kritik.

Vorher hatte Deutschland die Ausstrahlung des russischen Staatssenders "RT DE" verboten. Laut Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), sende "RT DE" in Deutschland ohne Lizenz und ohne beantragte Zulassung, während "DW" in Russland jetzt die vorhandene Lizenz entzogen werde. Zudem nehme der deutsche Staat keinen Einfluss auf die Programmgestaltung. Für Roth sei das "DW"-Sendeverbot "in keiner Weise hinnehmbar."

Das Büro von "DW" soll nun schließen und die Journalistinnen und Journalisten sollen ihre Akkreditierung - die journalistische Zulassung - verlieren. Der Intendant von "DW", Peter Limbourg, sagte in einer Mitteilung, dass der Sender weiter berichten werde, solange die Maßnahmen nicht offiziell zugestellt sind. Auch wolle "DW" nicht weniger berichten, wenn sie das Büro in Moskau schließen müssen: "Vielmehr würden wir die Berichterstattung deutlich verstärken."

Was ist "RT DE"?

"RT DE" ist der deutsche Ableger von "RT" (früher "Russia Today") und ist ein von Russland kontrollierter Staatssender. "RT" wird zu 100% aus dem Staatshaushalt finanziert - enge Verbindungen zwischen russischer Regierung und RT lassen sich auch belegen. Im September 2021 sperrte YouTube den Kanal von "RT DE" - zu dem Zeitpunkt war "Russia Today" das meistgeklickte Nachrichtenportal auf der Videoplattform. Aber nicht nur bei YouTube steht "RT" wegen Falschinformationen in der Kritik. In der westlichen Welt wird "RT" häufig vorgeworfen, als Propaganda-Sender gezielt Menschen zu manipulieren.

In der Corona-Pandemie wurde "RT DE" zu einer der wichtigsten Quellen für Corona-Leugner und "Querdenker". In den deutschen Telegram-Kanälen gehört "RT DE" zu den beliebtesten Quellen und liefert oft Videos mit falschen Behauptungen über Covid-19 - oft wurden die Behauptungen von nicht überprüften "Fachleuten" vorgetragen.

