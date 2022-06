Airline will diskriminierende Sprachtests von Südafrikanern

Wer mit südafrikanischem Pass nach Großbritannien will, erlebt mit Ryanair derzeit eine böse Überraschung. Darum geht's.

Stell dir vor, du willst in den Urlaub fliegen und freust dich am Flughafen schon darauf. Aber dort glaubt man dir nicht, dass dein Pass echt ist und gibt dir einen Test - auf Niederländisch. Und wenn du's nicht schaffst ihn korrekt auszufüllen, darfst du nicht fliegen. So geht es gerade Südafrikanern, die mit dem Flugunternehmen Ryanair nach Großbritannien reisen wollen.

Tests auf Afrikaans

Ryanair begründet die Tests auf Afrikaans damit, dass es derzeit viele gefälschte südafrikanische Pässe gäbe und man so herausfinden wolle, wer Südafrikaner ist. Afrikaans wird aber nur von rund 13 Prozent der Südafrikaner gesprochen. Bis vor 30 Jahren gab es in Südafrika das gegenüber schwarzen Menschen rassistische Apartheid-System, in dem Afrikaans gesprochen wurde. Der Test wird nicht von Großbritannien selbst, sondern nur von Ryanair verlangt.

