S-Bahn-Streik im Raum Karlsruhe

Die Gewerkschaft rechnet mit teilweise erheblichen Auswirkungen durch den Streik. Betroffen sind die S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsbund, die zum großen Teil von der Albtalverkehrsgesellschaft betrieben werden. Bestreikt werden laut ver.di auch Stellwerke und Werkstätten. In den laufenden Verhandlungen um einen neuen Einbahntarifvertrag fordert die Gewerkschaft deutlich mehr Geld, 350 Euro pro Monat, sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.300 Euro. Die Arbeitgeber seien mit ihrem Angebot von drei Prozent mehr Geld deutlich darunter geblieben, so ver.di. Die Verhandlungen werden in der zweiten Runde am 11. November fortgesetzt.