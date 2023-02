Festnahme: Mann hatte 29 Identitäten

Die Polizei verhaftete den 53-Jährigen am Dienstag im Nordsaarland. Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Dem Mann werden verschiedene Straftaten vorgeworfen, unter anderem betrügerische Machenschaften. Durch einen Hinweis erfuhr die Polizei, dass sich der Mann in Losheim am See im Saarland aufhält. Dort war er mit einem PKW unterwegs. Die Polizei konnte den Mann dann festnehmen.

Gefälschte Ausweise gefunden

Vorher war der Mann jahrelang auf der Flucht. Dabei hat er sich insgesamt 29 Identitäten zugelegt und machte es den Ermittlern so sehr schwer, ihn zu finden. Als die Polizei den Mann verhaftet hat, fanden sie bei ihm einige der gefälschten Ausweise. Außerdem sicherten sie Urkunden von Uniabschlüssen, die wohl ebenfalls nicht echt sind.