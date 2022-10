Nach Bahn-Sabotage: Kann so was öfter passieren?

Kabel durchtrennt und schon geht nichts mehr bei der Bahn. Wie angreifbar ist die Infrastruktur in Deutschland?

Könnten gezielte Angriffe auch die Strom- und Wasserversorgung oder das Handynetz treffen? Der Bundeswehr General Carsten Breuer sagt ja! Jedes Kraftwerk, jede Pipeline könnte das Ziel von Angreifern sein, sagte er der "BILD am Sonntag". Auch der Terrorismusexperte der ARD Holger Schmidt sieht das so. Anschläge auf die Infrastruktur der Bahn hat es in letzter Zeit immer wieder gegeben. Es ist eine große Aufgabe für die Bahn, das ganze Streckennetz zu schützen, sagte er in den Tagesthemen.

Was war passiert?

Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kabel in Berlin und Nordrhein-Westfalen durchtrennt. Damit war die komplette Funkverbindung der Deutschen Bahn in Norddeutschland zusammengebrochen und kein Zug konnte mehr fahren.

Was ist das Ziel dieser Angriffe?

Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass die Kabel gezielt zerstört wurden. Deshalb ermittelt jetzt die Bundespolizei. Meist richten sich solche Angriffe gegen ein funktionierendes Deutschland. General Breuer sagt, damit sollen vor allem die Menschen verunsichert werden.

Wie kann man sich schützen?

Die Sicherheitsbehörden und die Bundeswehr müssten sich auf diese Bedrohung vorbereiten: Das ist "nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht Krieg", sagt Breuer. Nach dem Angriff auf die Bahn fordern jetzt auch einige Politiker, mehr Geld für den Schutz der Infrastruktur auszugeben. Was jeder Einzelne tun kann? Breuer sagt: Nicht hysterisch werden, sich auf solche Fälle einstellen.

