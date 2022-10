Mann fährt auf Motorhaube mit

Ganze vier Kilometer hielt sich der 23-Jährige auf dem Auto. Der Grund für die wilde Fahrt war ein Streit.

Alles begann am Sonntagabend auf der A72 in der Nähe vom sächsischen Zwickau. Ein 59-jähriger Mann streifte laut der Polizei Sachsen an einer Baustelle den Wagen des 23-Jährigen. Statt die Sache zu klären, wollte der 59-Jährige abhauen - also sprang der 23-Jährige auf die Motorhaube! Der Fahrer bremste und beschleunigte immer wieder, um den jungen Mann von der Motorhaube zu schleudern.

Fahrer war stark alkoholisiert

Der 23-Jährige schaffte es, sich festzuhalten. Erst nach mehr als vier Kilometern hielt der Fahrer an. Die Polizei berichtet, dass sich dort "die Auseinandersetzung fortsetzte." Schließlich kam die Polizei und stellte fest, dass der 59-Jährige mit 1,9 Promille unterwegs war. Gegen ihn wird jetzt Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Sachschaden an beiden Autos: knapp 10.000 Euro.

