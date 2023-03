SAG-Awards: Das sind die Outfits von Jenna Ortega, Zendaya und Co

Wenn die Film- und Fernsehpreise in Los Angeles verliehen werden, muss ein angemessenes Outfit her. Hier checkst du sie.

An schicken Looks mangelte es nicht auf dem roten Teppich. Der "Wednesday"-Star Jenna Ortega glänzte auf dem Teppich in einem sexy schwarzen Kleid:

"Euphoria"-Star Zendaya ist für einen Preis als beste Schauspielerin in genau dieser Dramaserie nominiert. Die Schauspielerin hatte für die Gala direkt zwei Kleider dabei. Mit der langen Schleppe war es offenbar gar nicht so einfach zu laufen.

Was sind die SAG-Awards?

Die Film- und Fernsehpreise werden jedes Jahr verliehen. Die SAG-Awards könnten auch dieses Jahr zeigen, wer gute Chancen auf einen Oscar hat. Denn: Die Gewinner in den Film-Hauptkategorien bei den SAG Awards waren im vergangenen Jahr genau die gleichen wie bei den Oscars.