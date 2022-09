Bäume in der Wüste - kann diese Idee das Klima retten? 🌳

auf Whatsapp teilen

Ein Professor vom Umwelt-Campus in Birkenfeld bei Trier will das ausprobieren und Millionen Bäume in Westafrika pflanzen.

Es klingt nach einer irren Vision: Professor Peter Heck will mit den Bäumen in Mauretanien viele Tonnen CO2 auffangen und den Klimawandel bremsen. Wie soll das gehen? Die Wüste ist nicht gerade ideal für Bäume, weil es selten regnet. Heck will solarbetriebene Entsalzungsanlagen bauen, die aus dem Meerwasser das Salz rausfiltern. Damit will er die Pflanzen gießen. Wenn die dann wachsen, binden sie CO2 aus der Luft. Dann könnten sie außerdem für Pflanzenöl oder Brennholz verwendet werden. Fünf Milliarden Euro soll das Projekt kosten. Ähnliche Projekte sind an der Finanzierung gescheitert. Für Heck heißt das, er muss jetzt Investoren suchen. Hier gibt es mehr Klima-News: Kannst du bald schlechter atmen wegen dem Klimawandel?