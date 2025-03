Sahara-Staub erwartet: BW und RLP betroffen!

Am Wochenende wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Sahara-Staub erwartet. Das musst du wissen!

Laut SWR-Wetterexperte Gernot Schütz ist am Freitag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besonders viel Sand in der Luft. Auch wenn man es am Himmel nicht unbedingt erkennen kann.

Sahara-Staub in der Luft - was bedeutet das für mich?