TikTok: Said und Riton gehen nicht mehr zusammen live 💔

Das haben die beiden jetzt verkündet. Viele Fans sind geschockt. Das ist passiert:

In letzter Zeit sind "Saidton" vielen auf TikTok krass ans Herz gewachsen. Regelmäßig schauten tausende Fans zu. Doch jetzt ist Schluss. Beide haben auf Insta ein Statement gepostet, dass es keine Lives mehr geben wird. Laut Riton ist das Ende auch endgültig. Die Gründe dafür wollen die beiden erst mal für sich behalten. Hier siehst du das Statement von Said:

Instagram @said.officiall

Das sagt Riton zur Zeit mit Said

Riton wünscht sich, dass er und Said auch getrennt weiter gute Unterhaltung bieten auf TikTok bieten können. Daher möchte er auch nicht, dass die Fans seinen Namen bei in den Chat spamen, wenn Said live geht. Zudem stellt er klar, dass die Aktion kein Promo-Move oder Prank ist. Außerdem sagt er:

Und das, was wir mitnehmen können Leute ist, dass wir sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen haben.

Fans vermissen die beiden jetzt schon

Auf TikTok schreiben viele User traurige Kommentare unter Videos zum Thema. Hamed Gang meint beispielsweise "Nein warum das hat so Spaß gemacht mit Said." Userin Johanna schreibt "das ist echt der schlimmste Tag meines Lebens".