Samira ❌ Serkan! Alles über den break-up

Die beiden Reality-TV-Stars Samira und Serkan Yavuz haben sich getrennt. Das steht in Samiras Statement!

Samira schreibt in ihrer Insta-Story, dass sie sich von Serkan getrennt hat und noch "mitten im Gefühlchaos" steckt.

Ich brauche einfach erstmal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen.

Samira cancelt gemeinsamen Podcast

Fans hatten sich Sorgen gemacht, weil Samira eine Zeit lang abgetaucht war. Den gemeinsamen Podcast mit Serkan hatte sie auch schon gecancelt. Das ist jetzt wohl der Grund. Serkan hat sich noch nicht dazu gemeldet.

Sie rechnet in ihrem Statement mit der Reality-TV-Branche ab: "Das ist der Grund, warum Reality so verloren ist. Weil so viele Menschen hinter einem Bildschirm sitzen und eine Horrorstory nach der anderen jagen."

"Bachelor in Paradise"-Paar

Samira und Serkan hatten sich über die Datingshow "Bachelor in Paradise" 2021 kennengelernt. Nach zwei Jahren dann die Hochzeit. 2022 kam ihre Tochter Nova zur Welt und zwei Jahre später Tochter Valea.