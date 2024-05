St. Pauli steigt in die erste Bundesliga auf ⚽

Mit einem 3:1 gewann der FC St. Pauli gegen den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga. Damit ist der Aufstieg sicher.

Oladapo Afolayan schoss die ersten beiden Tore gegen den VfL Osnabrück. Marcel Hantel erhöhte in der 68. Minute auf 3:0. In der 91. Minute hat Osnabrücks Lars Kehl das Ergebnis noch ein bisschen geschönt - Endstand 3:1. Zuletzt spielte der FC St. Pauli 2011 in der ersten Bundesliga.

Gestern konnte sich bereits Holstein Kiel den Aufstieg in die erste Bundesliga sichern: