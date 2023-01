Stuttgart: S-Bahn-Fahrer ist besoffen und macht weirde Durchsagen

Die Polizei zog den Fahrer aus dem Verkehr. Beim Alkoholtest hatte er 2,8 Promille.

Zuvor fuhr der 43-Jährige am Donnerstagabend die Linie 60 zwischen Stuttgart und Böblingen. Dabei machte er ständig Durchsagen, in denen er seinen Job abhatete. Dazu hat er an manchen Haltestellen einfach nicht gehalten. An anderen Stationen hielt er zwar, aber öffnete die Türen nicht. Krass: Der S-Bahn-Fahrer änderte sogar die Route seiner Linie und fuhr eine nicht vorgesehene Schleife.

Mutter ruft die Polizei

Eine besorgte Mutter, die an einer Station auf ihre Tochter wartete, rief schließlich die Polizei. Diese nahm den S-Bahn-Fahrer dann fest. Gegen ihn wird jetzt wegen Verdacht auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.

Die DB änderte ebenfalls ihren Fahrplan, allerdings war der Wechsel geplant:

