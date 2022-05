6.000 Fans haben in Freiburg ihr Team bejubelt - trotz verpasstem Pokal. Trainer Streich kämpfte mit seinen Emotionen.

Am Abend wurde in der Freiburger Innenstadt gefeiert. Über den Fans auf dem Platz der Alten Synagoge regnete es Konfetti in den SC-Farben. Es gab minutenlangen Applaus und Sprechchöre. Die gingen auch an SC-Trainer Christian Streich:

Christian Streich, du bist der beste Mann!

Christian Streich stand auf der Bühne und musste kurz mit sich kämpfen, damit er nicht weinen muss - vor lauter Emotionen, die dieses riesen Zeichen des Respekts wohl ausgelöst hat.

Keine Sorgen wegen nächster Saison

Wegen der Doppelbelastung in der kommenden Saison mit Europa League und Bundesliga macht sich Steich kaum Sorgen. Er sagte: "Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe keine Sorgen vor der nächsten Saison. Ein bisschen, aber nicht viel." Die Fans feierten das!

Die Spieler und das Trainer-Team des SC landeten am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz in Freiburg, danach haben sie sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und im Anschluss war der Empfang in der Innenstadt.

Freiburg hatte am Samstag das Pokalfinale verloren. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen: