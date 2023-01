Scam-Fabrik: Wie Menschen gezwungen werden, dich abzuzocken

Schon mal überlegt, wer am anderen Ende einer Betrugsnachricht sitzt? Diese Leute sind oft Opfer von Menschenhändlern.

Dein PC wurde gehackt, ein Freund braucht Geld oder du hast angeblich Interpol am Telefon. Die Maschen der Betrüger sind verschieden. Eine Recherche vom NDR zeigt: Die meisten, die da am Telefon oder am Computer sitzen, um andere abzuzocken, machen das selbst nicht freiwillig. 10.000 bis 100.000 Menschen in Südostasien werden gezwungen, in sogenannten Betrugsfabriken zu arbeiten, schätzen Menschenrechtsorganisationen. Wer nicht liefert, wird bestraft, heißt es von der Organisation Human Rights Watch:

Wenn sie ihre Arbeit nicht gut machen, werden sie in einen dunklen Raum gesperrt - ohne Essen und Wasser. Sie werden geschlagen, bekommen Elektro-Schocks oder werden einfach weiterverkauft.

NDR spricht mit ehemaligem Scam-Arbeiter

Das ist auch Salam passiert. Ihm ist es schließlich gelungen, von so einer Fabrik in Kambodscha zu fliehen. Er sagt, dass er mit einem falschen Jobangebot hingelockt wurde. Als der 26-Jährige ankam, sei ihm der Pass weggenommen worden. Von da an sei er gewzungen worden, Scams auf Menschen weltweit zu starten - mit Fake-Accounts auf Insta, Facebook, Twitter und Co. Er habe 13 bis 18 Stunden arbeiten müssen. Das Ziel: Telefonnummern von Leuten rausbekommen und sie überreden, in Krypto zu investieren.

Hinter den Betrugsfabriken stecken häufig chinesische Gangs, die wie die Mafia organisiert sind. Bisher sind nur wenige von ihnen in Kambodscha verhaftet worden.

Scam-Fabriken in Südostasien: Online- und Telefonbetrug reicht bis Europa

Hier erfährst du mehr über Betrugsmaschen, die aktuell rumgehen -und wie du dich schützen kannst: