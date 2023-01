Scam-Fabriken in Südostasien: Online- und Telefonbetrug reicht bis Europa

Scam-Nachrichten kommen immer häufiger aus sogenannten Betrugs-Fabriken in Südostasien. Die meisten, die da am Telefon oder am Computer sitzen, machen das nicht freiwillig.

Viele von uns kennen es, komische Anrufe, SMS oder E-Mails von unbekannten Absendern. Man hätte etwas gewonnen, ein alter Freund bittet um Hilfe oder man solle in eine gewinnbringende Finanzanlage investieren. Diese Nachrichten kommen immer häufiger aus sogenannten Betrugs-Fabriken in Südostasien. Und die meisten, die da am Telefon oder am Computer sitzen, um andere abzuzocken, machen das selbst nicht freiwillig. Menschenrechtsgruppen sprechen von Zehntausenden, die Opfer von Menschenhändlern geworden sind. Jennifer Johnston hat mit einem Mann gesprochen, dem

die Flucht aus so einer Betrugsfabrik gelungen ist.