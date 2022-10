Schalke feuert Coach!

Der FC Schalke 04 hat sich nach nur vier Monaten von Cheftrainer Frank Kramer getrennt.

Am Dienstag hatte der Aufsteiger im DFB-Pokal 1:5 gegen Hoffenheim verloren. Letztes Wochenende unterlag Schalke in der Bundesliga mit 3:0 gegen die TSG. Schalke steht nach zehn Spieltagen auf Platz 17 in der Tabelle. Das Team hat erst ein einziges Spiel gewonnen.

Das sagen die Schalke-Bosse!

Vorstandsmitglied Peter Knäbel sagt, dass die "Art und Weise" wie die Mannschaft zuletzt gespielt hat "dem FC Schalke 04 nicht würdig" war. Sportdirektor Rouven Schröder meint:

Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen.

Wer coacht die Mannschaft jetzt?

Wer beim nächsten Spiel von Schalke am Sonntag gegen Hertha auf der Bank sitzt, hat der Verein nicht gesagt. Das Training am Mittwoch leiten die Assistenztrainer. Als heißer Kandidat für den Cheftrainer-Job auf Schalke gilt Ex-Bochum-Coach Thomas Reis. Er war schon im Sommer Trainer-Kandidat auf Schalke.