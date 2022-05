Die Freundin von Harry Styles hielt gerade einen Vortrag, als sie die Dokumente von ihrem Ex erhielt.

Die Regisseurin und Schauspielerin stellte auf der CinemaCon ihren neuen Film "Don't Worry Darling" vor, in dem ihr Freund Harry Styles eine Rolle spielt. Während des Vortrags erhielt sie von einem Unbekannten einen braunen Umschlag. Darauf stand "Persönlich und Vertraulich". Olivia Wilde öffnete das Kuvert noch auf der Bühne und fragte, ob ein Drehbuch drin sei.

Kein Drehbuch - dafür Sorgerechtspapiere!

Am Mittwoch wurde bekannt, dass in dem Umschlag keine guten Nachrichten steckten. Es waren Gerichtsdokumente von ihrem Ex Jason Sudeikis. Es ging um das Sorgerecht ihrer zwei gemeinsamen Kinder. Sudeikis war aber nicht schuld an dem fiesen Zustellungszeitpunkt: Er kann nicht entscheiden, wann und wo das Gericht ihren Boten schickt, um die Papiere zu übergeben.

Harry Styles kommt nach Deutschland!!!

Olivia Wilde Sorgerechtspapiere