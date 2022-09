Fake-Abstimmungen in der Ukraine?

Putin will, dass ukrainische Orte bald zu Russland gehören. Dabei sollen scheinbar undemokratische Abstimmungen helfen.

In den von Russland kontrollierten Gebieten in der Ukraine liefen bis Dienstag sogenannte "Scheinreferenden". Da wurde angeblich darüber abgestimmt, ob die Bürger wollen, dass ihre Regionen bald zu Russland gehören. Russische Behörden haben am Dienstagabend gemeldet, dass die große Mehrheit dafür sei.

Was ist ein "Scheinreferendum"?

Ein Referendum ist eine Wahl, bei der die Bevölkerung über eine bestimmte Sache abstimmt. Die Gebiete, in denen abgestimmt wurde - Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - sind allerdings von Russland besetzt. Das bedeutet, diese Referenden laufen ohne Erlaubnis oder Überprüfung der ukrainischen Regierung ab. Deshalb gibt es starke Zweifel daran, dass die Ergebnisse glaubwürdig sind. Es wurde möglicherweise nur "zum Schein" abgestimmt. Viele Menschen haben außerdem behauptet, dass Stimmen durch Einschüchterung gesammelt wurden: Bewaffnete Soldaten sollen von Haus zu Haus gegangen sein, um Unterschriften zu sammeln.

Übersetzung: Meine Familie wurde gerade gezwungen, mit vorgehaltener Waffe im russischen Cosplay eines "Referendums" in der Südukraine abzustimmen:

- Sie kommen zu dir nach Hause

- Du musst offen das Kästchen ankreuzen, zu Russland gehören zu wollen (oder in der Ukraine bleiben zu wollen, wenn du lebensmüde bist)

- All das, während bewaffnete Männer dich beobachten

Was passiert jetzt?

Die Scheinreferenden werden weltweit nicht anerkannt. Der Grund: Sie verstoßen gegen ukrainische und internationale Gesetze und liefen nicht demokratisch ab. Es könnte aber trotzdem sein, dass Putin bis Ende der Woche offiziell die Aufnahme der vier Gebiete verkündet. Das vermutet zumindest das britische Verteidigungsministerium.

