Eine von zwölf: Riem Hussein hat Job bei Frauen-Fußball-EM

Sie ist die einzige Schiedsrichterin aus Deutschland, die nominiert wurde. Es wird ihr drittes internationales Turnier.

Hussein arbeitet bereits seit 2015 für den deutschen Profifußball. Sie leitet regelmäßig Spiele der Männer in der 3. Liga. Außerdem ist sie als FIFA-Schiedsrichterin regelmäßig in der Frauen-Bundesliga und der Champions League der Frauen im Einsatz. Im Hauptberuf ist die 41-Jährige aus Bad Harzburg übrigens Apothekerin. Sie hatte zuvor erfolgreich an der Uni Braunschweig studiert.

Die Frauen-EM in England wird ihr drittes internationales Turnier sein, bei dem sie als Schiedsrichtern im Einsatz ist. Zuvor pfiff Hussein bereits Spiele bei der EM 2017 in den Niederlanden und 2019 bei der WM in Frankreich.

Erste Frauen-EM mit Videobeweis

Von den zwölf nominierten Schiedsrichterinnen ist Hussein die einzige aus Deutschland. Das Schiedrichter-Team wird aber aus Deutschland mit drei weiteren Experten unterstützt. Das sind Linienrichterin Katrin Rafalski sowie die Videoassistenten Christian Dingert und Harm Osmers. Es wird die erste Frauen-EM sein, bei der mit dem Videoassistent gearbeitet wird. Das Turnier findet vom 6. bis 31. Juli in England statt.