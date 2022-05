Er ist schiefer als der Turm von Pisa, aber keinen juckts. Um als Rekord anerkannt zu werden, fehlt das Cash.

Eine Welt-Attraktion mitten in Rheinhessen. Die Neigung: 5,38 Grad. Und trotzdem fahren alle nach Pisa, wo die Neigung knapp 2 Grad weniger beträgt. Ein schiefster Turm, der offiziell keiner ist. Damit sich das ändert, braucht die Gemeinde Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz 17.000 Euro an Spenden. Sich ins Buch der Rekorde eintragen zu lassen, kostet nämlich Geld.