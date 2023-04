Tat war geplant: Drei Kinder sterben bei Schüssen an Grundschule

Die Tat ereignete sich im US-amerikanischen Nashville. Die Täterin war eine 28-jährige Frau. Das ist passiert:

Am Montagvormittag ging bei der Polizei der Notruf ein. Sie fuhren zu der christlichen Grundschule und sahen eine Frau, die unter anderem mit einem Sturmgewehr bewaffnet war. Die Polizisten erschossen die 28-Jährige, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Sechs Tote

Die Frau tötete drei Kinder. Das älteste Kind war neun Jahre alt. Die drei erwachsenen Opfer waren Mitarbeiter der Grundschule. Warum die Frau die Tat beging, können die Ermittler aktuell noch nicht genau sagen, doch es gibt Hinweise darauf, dass die Tat geplant war:

Wir haben ein Manifest, wir haben einige Schriften, die sich auf diesen Tag, diesen Vorfall beziehen, und die wir auswerten.

Warum gibt es so oft Schießereien in den USA?

Das liegt mitunter an den Waffengesetzen in den Vereinigten Staaten. In einigen Bundesstaaten des Landes ist es sehr einfach möglich, sich legal eine Waffe zu besorgen. Laut dem Forschungsprojekt "Small Arms Survey" sind in den USA mehr Waffen im Umlauf als in jedem anderen Land. Laut der Gesundheitsbehörde CDC wurden beispielsweise 2020 rund 20.000 Menschen in den USA erschossen.

Heftig: Die Regierung bestätigte, dass in den letzten 20 Jahren mehr Schüler durch Schusswaffen gestorben sind als Polizisten und Soldaten zusammen.