Schlägerei in der Basketball Euroleague

Beim Spiel Real Madrid gegen Partizan Belgrad hat's mal so richtig gekracht. Die Partie musste sogar abgebrochen werden.

Das Ganze passierte rund 100 Sekunden vor Spielende. Zu dem Zeitpunkt stand es 95 zu 80 für Belgrad. Real-Profi Sergio Llull foulte den Partizan-Spieler Kevin Punter und dann ging alles ganz schnell: Innerhalb von wenigen Sekunden waren nahezu alle Spieler auf dem Feld und schubsten und schlugen sich teilweise.

Wrestling-Move

Doch ein Spieler übertrieb es komplett. Real Spieler Guerschon Yabusele packte seinen Gegenspieler Dante Exum von hinten und legte ihn mit einem wrestlingmäßigen Move auf den Boden. Dieser bekam davon eine blutende Wunde am Mund, einen Bänderriss im Zeh und musste die Halle mit Krücken verlassen. Hier siehst du das Video:

The Brawl in Madrid. Guerschon Yabusele als Lowlight mit einem Ringer-Move. Wann gab es im europäischen Basketball zuletzt sowas? Als Nenad Krstic Stühle warf? pic.twitter.com/TX9neFh6bK

Spiel abgebrochen

Das Ergebnis der Schlägerei? Spielabbruch! 21 der insgesamt 24 Spieler der beiden Mannschaften flogen vom Feld, also blieben nur drei übrig. Zu wenig, um weiter zu spielen. Im Nachhinein wurde Belgrad als Sieger der Partie gewertet. Die Euroleague entscheidet jetzt, wie die Strafen für beide Teams aussehen. Nächste Woche steht schon das nächste Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander an. Wenn Belgrad das gewinnt, ziehen sie in das Halbfinale der Euroleague ein.