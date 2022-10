Schlange steckt in Autobremse fest

Die Feuerwehr kam zum Auto, um zu helfen, was auch geklappt hat. Dennoch ging es für die Schlange nicht gut aus.

Eine Frau war an ihrem Auto und bemerkte, wie die Schlange aus der Felge eines Rades geschaut hat. Die Feuerwehr kam zum geparkten Auto. Die Helfer schraubten erst das Rad ab und befreiten dann das eingeklemmte Tier aus der Bremse. Die Schlange hat zwar noch gelebt, war aber so schwer verletzt, dass sie ein Tierarzt einschläfern musste. Passiert ist der Vorfall am Dienstagmorgen in Budenheim bei Mainz.

War die Schlange giftig?

Bei der Schlange handelte es sich um eine Äskulapnatter. Das sind die größten in Europa lebenden Schlangenarten. Sie sind NICHT giftig.

