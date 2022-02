Trotz Fans: Enttäuschender Bundesliga-Samstag

Sowohl Freiburg als auch Stuttgart patzen in der Bundesliga.

In der Bundesliga war am Samstag der SC Freiburg in Köln zu Gast. Der VfB Stuttgart empfing zu Hause die Eintracht aus Frankfurt. Seit langem waren wieder Fans in den Stadien.

Spielverlauf Köln-Freiburg

Beide Mannschaften taten sich jedoch schwer. In der 23. Minute traf Anthony Modeste für Köln zum 1:0. Freiburg war danach bemüht, konnte dem frühen Rückstand aber nichts mehr entgegensetzen.

Spielverlauf Stuttgart-Frankfurt

Torreicher war das Spiel in Stuttgart: Nach früher Führung der Eintracht, konnte der VfB kurz vor der Halbzeit ausgleichen. In der zweiten Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag, mit dem glücklichen Ende für Frankfurt. 2:3 Endstand.

Stuttgart bleibt damit auf Rang 17 hängen. Freiburg verpasst den Sprung auf einen Championsleague-Platz und bleibt vorerst auf Rang fünf.