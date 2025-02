Schnee und Glätte: Frau rutscht mit Auto in Fluss und stirbt

In der Jagst kam es heute Nacht zu einem Unglück. Eine 76-Jährige kam von der Bundesstraße ab und geriet mit dem Fahrzeug in das Gewässer.

Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. Auf schneeglatter Straße soll sie mit ihrem Fahrzeug in Dörzbach im Hohenlohekreis den Halt verloren und von der Fahrbahn abgeraten sein, so die Polizei. Die Frau wurde rund zwei Stunden später aus dem Wasser geholt. Das Fahrzeug konnte in der Nacht nicht mehr gefunden werden - zu aufgewühlt war die Jagst.

Schnee und Glätte: Viele Unfälle in Baden-Württemberg

Nicht nur im Hohenlohekreis war gestern Abend und heute Nacht nicht gut Autofahren. Im Kreis Schwäbisch Hall prallte ein Auto gegen einen Kleintransporter. Der Schaden belaufe sich auf etwa 35.000 Euro, so die Polizei.

Auch am Bodensee sowie im Nordschwarzwald und in Pforzheim wurden Unfälle gemeldet. Meist kamen die Beteiligten mit einem Blechschaden davon - dennoch gab es vereinzelt verletzte Personen.

Wetter: So geht es weiter!

Es kann auch in den kommenden Tagen zu Schneefällen in Baden-Württemberg kommen. Kalt soll es allerdings in jedem Falle werden, vor Glätte sei also gewarnt. In vielen Teilen Württembergs bleibt der Schnee auch erstmal liegen - bei frostigen Temperaturen.