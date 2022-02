Nach Schneechaos: Flughafen in Istanbul wieder offen

In den letzten Tagen sorgte eine Menge Schnee und Eis für Stillstand in der Türkei und Griechenland. Jetzt gehen wieder erste Flüge.

Am Flughafen Istanbul landeten zwar wieder erste Flugzeuge, nachdem eine Start- und Landebahn geräumt werden konnte. Zahlreiche Flüge wurden jedoch den zweiten Tag in Folge gestrichen oder verschoben. Am Montag wurde der Flughafen wegen des Schneesturms komplett geschlossen.

Privatfahrzeuge waren verboten

In einigen Teilen Istanbuls fielen 85 Zentimeter Schnee, wie das Rathaus mitteilte. Die Behörden schlossen alle Universitäten im Großraum Istanbul bis Montag und untersagten die Benutzung von Privatfahrzeugen.

In Griechenland war die Lage ähnlich chaotisch. Rund um die Hauptstadt Athen mussten hunderte Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Das Militär war im Einsatz, um die Menschen aus den Autos zu holen. Die griechische Regierung erklärte den Dienstag wegen des Verkehrschaos zu einem arbeitsfreien Tag.

Menschen sterben im Schneechaos in der Türkei