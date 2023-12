Schnee-Chaos! FC Bayern München vs. Union Berlin abgesagt

Das Bundesliga-Spiel kann heute nicht stattfinden. In München geht gerade wegen des vielen Schnees gar nichts mehr.

Bei der Spielabsage geht es laut den Münchner Verkehrsbetrieben aber nicht nur um die Bespielbarkeit des Platzes. Denn: In der Allianz Arena gibt es eine Rasenheizung. Damit hätte das Spiel trotz des vielen Schnees vielleicht sogar stattfinden können. Aber: Die Organisatoren haben das Spiel wegen der Sicherheit für die Fans abgesagt.

Deshalb findet das Bundesliga-Spiel nicht statt!

Der Verkehr in München liegt gerade komplett lahm. Der Nahverkehr mit Bussen, Trams und S-Bahnen ist bis mindestens 12 Uhr eingestellt. Die Polizei rät außerdem davon ab, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Auf den Straßen liegt so viel Schnee, dass die Räumdienste nicht hinterherkommen.

Schnee-Chaos in Süddeutschland

Auch der Münchner Flughafen wurde am Samstag komplett gesperrt. Die ersten Starts und Landungen sollen erst wieder am Sonntagmorgen stattfinden können. Bei der Bahn kann es in Süddeutschland den ganzen Tag zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

❄️ Wintereinbruch Süddeutschland - 09 Uhr⚠️ Durch starken Schneefall ist der Zugverkehr in Süddeutschland eingeschränkt. Wir empfehlen, Reisen von und nach #München zu verschieben.ℹ️ Unsere Sonderkulanzen: https://t.co/84ni0eq5yvℹ️ Aktuelle Infos: https://t.co/ooWWdXz38h pic.twitter.com/PYKj7TQbWk

Wenn du für heute ein Ticket hast und wegen des Schnees dein Zug nicht fährt, kannst du Folgendes tun:

Das Ticket an einem anderen Tag nutzen.

Eine andere Verbindung nehmen. Die Zugbindung ist für heute laut Bahn aufgehoben.

Laut Bahn kannst du auch versuchen, das Geld für das Ticket zurückzahlen zu lassen.

Statt Bayern vs. Berlin kannst du heute die U17 schauen. Das Team steht im WM-Finale: