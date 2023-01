Vorsicht, Glatteis! ❄️

Seit Freitag liegt wieder Schnee im Südwesten. Das hat auch schon am Wochenende für Chaos gesorgt.

Zum Start der Woche gibt es Schneegriesel oder Sprühregen in Rheinland-Pfalz. Das kann im Bergland für Glätte sorgen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Tagesverlauf soll es dann weitgehend trocken bleiben. Doch auch in der Nacht zum Dienstag kann es wieder zu Glätte kommen.

RLP: Schneechaos am Wochenende

Die Schneelandschaft lockte viele Leute in den Pfälzerwald. Das endete im Chaos auf der Kalmit. Laut der Polizei sind Fahrzeuge kreuz und quer und teils auf der Fahrbahn geparkt worden. Angesichts des großen Andrangs und der Witterung sei das gefährlich, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Ähnlich war es auf der L515 und der Totenkopfstraße. Die Polizei empfahl deshalb, diese Orte weit zu umfahren.

Das Wetter hatte bereits seit Freitag für viele Unfälle gesorgt. Insgesamt kam es nach Angaben der Polizei zu mehr als 90 Unfällen, vorwiegend Blechschäden. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Aufgrund der großen Zahl der Unfälle und beteiligten Fahrzeuge liegt der Gesamtschaden laut Polizei bei rund 240.000 Euro.

Auch in Baden-Württemberg gab es am Wochenende Unfälle wegen des Schnees: