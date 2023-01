Rheinland-Pfalz & Baden-Württemberg: Hier gabs heftiges Schneechaos

Schnee und Eis sorgten am Freitag für große Probleme. Die Polizei riet teilweise, besser zu Hause zu bleiben.

Seit es am Freitagnachmittag angefangen hat zu schneien, sind in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg viele Unfälle passiert. In Polch bei Koblenz ist eine Frau gestorben. Ihr Auto war mit einem Bus zusammengestoßen. Alleine in der Region Bitburg gab es am Freitag laut Polizei mehr als 30 Unfälle. Ein Autofahrer krachte mit einem Schneepflug zusammen. Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei: "Bleibt zu Hause!"

Rund um Bad Kreuznach, Kirn, Stromberg und Wörrstadt war das Schneechaos besonders groß. Hier konnten Feuerwehr und Rettungsdienste die Straßen kaum befahren, weil viele Autos liegengeblieben und der Schneefall so stark war. Die Polizei rief deshalb dazu auf, in der Nacht zu Hause zu bleiben.

So war es in Baden-Württemberg

Auch in Teilen von Baden-Württemberg schneite es am Freitag und es gab Probleme auf den Straßen. In Mannheim durchbrach ein Auto ein Geländer am Neckarufer und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

