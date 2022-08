Schmerzmittel-Hack: So wirkt die Tablette schneller

Wenn du das Medikament nimmst, solltest du auf eine bestimmte Sache achten.

Nicht nur einfach hinlegen, sondern auf die rechte Seite. Dann löst sie sich besser auf und wirkt schneller. Das haben Forscher von der Johns-Hopkins-Universität in den USA herausgefunden. Sie nutzten ein Computermodell, das sowohl die Magenform als auch die Bewegungen und Strömungen darin abbildet.

Was ist mit Stehen oder Sitzen?

In dem Computermodell sahen die Forscher, dass die Tablette dann in einer Gegend landet mit weniger günstigen Strömungen des Magensafts. Sie rutscht also nicht so schnell durch zum Magenausgang und bis zum Darm, wo die Wirkstoffe aufgenommen werden. Das klappt laut den Forschern nur, wenn du auf der rechten Seite liegst. Die Pille soll dadurch mehr als doppelt so schnell wie beim Sitzen wirken.

Was passiert, wenn ich mich auf die linke Seite lege?

Dann kann es sein, dass du zehn Mal länger auf die Wirkung warten musst. Die Tablette muss dann nämlich gegen die Schwerkraft nach oben zum Magenausgang kommen.

