Die deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie warnt vor entsprechender Werbung auf TikTok, Insta und Co.

Solche Ads seien bedenklich bis gefährlich, sagt die deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (DGÄPC).

Fachärzte warnen vor OPs als Geschenk zum Valentinstag Dauer 0:22 min Fachärzte warnen vor OPs als Geschenk zum Valentinstag

Rabatte können zu Schönheits-OPs verleiten

Das sind ernstzunehmende medizinische Eingriffe und keine übliche Handelsware

Die DGÄPC warnt vor Sonderangeboten in sozialen Medien, insbesondere zu Anlässen wie Valentinstag, Black Friday etc. Menschen könnten so zu Eingriffen verleitet werden, die sie eigentlich gar nicht wollten, so Verbandspräsident Dr. Helge Jens. Außerdem weist der Verband darauf hin, dass einige in der Branche keine richtigen Ärzte sind und mit Berufsbezeichnungen wie "BeautyDoc" eine falsche Expertise vortäuschen. Hier sollte man vorsichtig sein, um Behandlungsfehler zu vermeiden.

Schönheits-OPs haben nen Hype

Mit einer eigenen Statistik begründet die Ärzte Gesellschaft den Hype um Schönheitsoperationen. Bei den Unter-30-Jährigen werde der Wunsch nach äußerer Veränderung durch Social Media verstärkt.