Ein schweizer Schokoladenhersteller lieferte die Mega-Spende nach München.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel verzockte sich Bayern-Keeper Yann Sommer bei einem Dribbling im eigenen Strafraum. Er verlor den Ball. Matthijs de Ligt rettete auf der Linie. Als Dankeschön versprach Yann Sommer ihm anschließend einen Lkw voller schweizer Schokolade.

Schokoladenhersteller schaltet sich ein

Ein schweizer Schoki-Unternehmen kam auf die Idee, Sommer sein Versprechen abzunehmen und eigenständig Schokolade an die Bayern zu liefern. Der Verein lehnte das ab, die Schokolade war aber schon in München angekommen. Daraus entstand die Spenden-Idee. Bei der Münchner Tafel freute man sich über die Mega-Lieferung und will sie über alle Ausgabestellen verteilen.