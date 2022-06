auf Whatsapp teilen

Der Vorfall passierte am Donnerstag in einer Schokoladenfabrik in den USA.

Vielleicht denkst du dir gerade: In Schokolade fallen? Gibt Schlimmeres! Für die zwei Arbeiter in der M&Ms Fabrik war der Unfall aber eher uncool. Sie kamen danach erstmal ins Krankenhaus. Wie konnte das passieren? Der genaue Grund ist derzeit unklar. Die Männer konnten sich im Anschluss an ihr unfreiwilliges Schoko-Bad nicht selbst aus dem Tank befreien. Sie standen bis zur Hüfte in Schokolade. Die Feuerwehr musste den Tank aufschneiden, um die Männer zu befreien.