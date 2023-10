Bundeskanzler Scholz reist nach Afrika

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einer dreitägigen Reise nach Afrika aufgebrochen. In Nigeria soll es um Erdgas gehen.

Die Hauptstadt von Nigeria, Abuja, ist das erste Ziel von Scholz. Dort will er sich dafür einsetzen, dass Deutschland auch Erdgas aus Nigeria kauft. DENN: In Nigeria gibt es so viel Gas wie sonst nirgendwo in Afrika. Das hat Scholz in einem Interview mit der nigerianischen Zeitung "The Punch" gesagt. Nach seinem Stopp in Nigeria will der Bundeskanzler auch noch nach Ghana reisen. Auch dort geht es um Energie- und Handelsthemen.

Dritte Afrika-Reise

Olaf Scholz ist mittlerweile seit knapp zwei Jahren Kanzler. In dieser Zeit ist er schon zum dritten Mal nach Afrika gereist, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Auch bei der dritten Reise will er sich für Initiativen einsetzen, die Wasserstoff herstellen wollen. Den findet Scholz wichtig für die Zukunft.