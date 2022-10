DAS plant Scholz mit der Ukraine

Kanzler Olaf Scholz will die Ukraine nach dem Krieg wiederaufbauen, mit diesem Ziel: Das Land soll EU-Mitglied werden.

Noch ist kein Ende im russischen Angriffskrieg in der Ukraine in Sicht. Viele Teile der Infrastruktur müssen nach dem Krieg wieder komplett aufgebaut werden. Dazu zählen unter anderem Bereiche wie Verkehr, Logistik und Transport. Die mögliche EU-Mitgliedschaft soll auch private Geldgeber anlocken, die in den Aufbau investieren sollen.

Die Wiederaufbaupläne sollen hauptsächlich der Ukraine helfen. Oft profitieren die Unternehmen selbst und das Heimatland der Aufbauunternehmen ebenfalls enorm von den Fördergeldern und Steuern.

Das fordert Scholz

Über 2.000 deutsche Unternehmen sind wohl bereits in der Ukraine aktiv. Scholz will, dass die Ukraine die Grundlage für Investitionen schafft. Das soll die Ukraine jetzt tun:

Rechtssicherheit für Investoren schaffen

Möglichkeiten für Investoren transparent machen

Stärker gegen Korruption vorgehen

Putins Krieg hinterlässt in der #Ukraine große Schäden. Mit einer Konferenz #RecoveryOfUkraine unterstützen wir den Wiederaufbau gemeinsam mit der @EU_Commission. Denn indem wir die Ukraine unterstützen, bauen wir an einem starken und gemeinsamen Europa. #Kanzlerkompakt https://t.co/JXuSEMRSQo

Mehr Ukraine-News: