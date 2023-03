Da platzte Bundeskanzler Scholz der Kragen

Wir leben in Deutschland nicht in einer Diktatur - auch wenn manche Leute das glauben.

Eigentlich kennen wir unseren Bundeskanzler Olaf Scholz nur ruhig und besonnen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei, der SPD, in Essen ist ihm aber dann doch mal der Kragen geplatzt.

"Schreit ruhig!"

Der Grund: Corona-Demonstranten, die das Event mit Pfiffen und Buh-Rufen störten. Scholz hat wenig Verständnis für deren Überzeugung, dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei äußern dürfte. Das sei doch gerade das, wofür man in Deutschland und auch in der Ukraine kämpfe: dass man seine Meinung laut sagen kann, ohne Angst haben zu müssen.

"Nur weil man laut brüllt, hat man auch nicht recht." Bei einer Wahlveranstaltung der #SPD in #Essen kam es zu Pfiffen und Zwischenrufen während einer Rede von @bundeskanzler Olaf #Scholz. Der kontert. https://t.co/jPCQqvNwl0

Den Protestierenden riet er, mal auf die Länder zu schauen, die wirklich in einer Diktatur leben: "Dann wisst ihr, was das bedeutet."

Nur weil man laut brüllt, hat man auch nicht recht. Sondern dafür braucht man schon ein paar Argumente. Und zu diesen Argumenten zählt, dass die Corona-Pandemie eine große Bedrohung ist für die ganze Menschheit.

