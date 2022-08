Angriffe aus der Luft oder dem All - So will sie Kanzler Scholz abwehren!

Der Krieg in der Ukraine hat alles verändert. Jetzt will Kanzler Scholz Deutschland besser auf Angriffe vorbereiten.

Dafür will der Kanzler mit anderen Ländern in Europa zusammenarbeiten. Bei einem Termin in Prag sagte er, dass er ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen will. Als Wunsch-Partnerländer nannte er:

die Niederlande

Polen

Tschechien

die Slowakei

die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen

die Länder in Skandinavien

Besser und günstiger!

Scholz erklärte, dass es ein gemeinsames System ein "Sicherheitsgewinn für ganz Europa" wäre. Außerdem könnte es günstiger und leistungsfähiger sein, als wenn jedes Land selbst etwas aufbauen würde.

Und jetzt?

Wie genau das neue System aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass der Teil von Deutschland aus einem bereits angekündigten Budget von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr finanziert wird. Und: Auch wenn die anderen Länder nicht mitmachen wollen, wird Deutschland das eigene Verteidigungssystem für Angriffe aus der Luft und aus dem Weltraum mit diesem Geld modernisieren.

Bundeswehr bekommt 100 Milliarden!

Unsere Kollegen von der Tagesschau haben ein Video über Scholz und seine Rede gemacht. Hier siehst du, was der Kanzler noch alles für Europa plant:

