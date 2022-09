Scholz hat Corona!

Der Bundeskanzler hat nach offiziellen Angaben leichte Symptome und isoliert sich in seiner Wohnung im Kanzleramt.

Am Wochenende war er nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Seine nächsten Termine wird Olaf Scholz dann aus dem Homeoffice wahrnehmen. Am Mittwoch sollen sich die Regierungschefs der Bundesländer treffen.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser wurde positiv getestet.

Aus der Politik heißt es: Gute Besserung! Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder twitterte:

Rasche Genesung und einen milden Verlauf!

