Bundeskanzler sagt: "Frieden in Europa nur MIT Russland"

Deutschlands Bundeskanzler Scholz hat mit Russlands Präsident Putin über die Ukraine gesprochen.

Bei dem Gespräch zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin ging es darum, wie der Ukraine-Konflikt gelöst werden kann. Eine konkrete Einigung gab es nicht. Der deutsche Bundeskanzler erklärte aber, dass weiter mit Russland verhandelt werden müsse.

Für uns Deutsche, aber auch für alle Europäer ist klar, dass nachhaltige Sicherheit nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden kann.

Die aktuelle Lage an der Grenze der Ukraine bezeichnete Scholz als schwierig und ernst. Er weigere sich aber, "sie als aussichtslos zu beschreiben", sagte er. Seit Monaten hat Russland sehr viele Soldaten vor der Grenze zur Ukraine stationiert. Viele westliche Staaten befürchten einen neuen Krieg in Europa durch einen Einmarsch von Russland in die Ukraine.

Putin: Russland will keinen Krieg

Russlands Präsident Wladimir Putin sagte nach dem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler, dass Russland keinen neuen Krieg in Europa will.

Dazu, ob wir das wollen oder nicht: Natürlich nicht!

Russland sei weiterhin zu Verhandlungen mit den USA und der NATO über Sicherheitsgarantien bereit, sagte Putin. Eine wichtige Forderung von Russland ist, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt. Westliche Staaten lehnen es aber ab, der Ukraine einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis zu verbieten. Es wird aber befürchtet, dass Russland durch einen Einmarsch in der Ukraine den NATO-Beitritt mit Gewalt verhindern könnte.

Russland will einige Truppen von Grenze abziehen