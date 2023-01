3 Tote nach Angriff: Polizei vermutet Familienstreit

In Schorndorf und Fellbach in BW sind zwei Menschen getötet worden. Ein weiterer Mann erlag seinen Verletzungen.

Inzwischen hat die Polizei neue Infos zu den Taten von Mittwoch bekanntgegeben. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass der 60-jährige Mann zunächst in Fellbach auf seinen 57-jährigen Bruder geschossen hat. Dieser überlebte die Tat mit schweren Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. Inzwischen ist der schwer verletzte Mann aber gestorben, so die Polizei am Freitag.

Schüsse in Schorndorf

Danach ist der 60-Jährige offenbar nach Schorndorf gefahren. Dort erschoss er die Frau seines Bruders und anschließend sich selbst.

Töchter waren in der Wohnung

Die beiden Töchter des Paares waren bei den Schüssen wohl in der Wohnung. Ihnen ist glücklicherweise nichts passiert. Sie verließen die Wohnung und sprachen auf der Straße mehrere Personen an, um Hilfe zu holen. Dann ging der Notruf bei der Polizei ein. Bei dem Einsatz waren über 28 Streifenwagen vor Ort.

Das Motiv für die Tat lag offenbar in familiären Streitigkeiten. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei laufen weiter.

