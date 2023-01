Schubladenhandys: Genug Material für die nächsten 10 Jahre

Wie viele alte Handys hast du daheim? Alle zusammen in Deutschland haben einen Materialwert von 240 Millionen Euro.

Das Metall von diesen unbenutzten Handys könnte rein rechnerisch genug für die nächsten zehn Jahre sein. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln untersucht. Ihre Begründung: 2021 lag der Materialwert von verkauften Smartphones bei 23,5 Millionen Euro.

Funktioniert Recycling tatsächlich so einfach?

Die Autoren und Autorinnen der Studie geben zu, dass es nicht ganz so einfach wäre in der Realität. Nicht alle Schubladenhandys sind komplett recycelbar. Das gilt auch für Materialien wie Stahl oder Aluminium, die schon vor 50 Jahren in Autos und Waschmaschinen eingebaut wurden. Es ist nicht klar, wie viel eingebaut wurde, noch wie es am sinnvollsten wieder rauszuholen und aufzubereiten ist.

